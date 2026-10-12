Neira anuncia que 16 generadores de ATM ya producen 30 megavatios y prevé llegar a 60

José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, anunció que 16 generadores del proyecto contratado con Austral Technical Management (ATM) ya producen 30 megavatios. El funcionario afirmó que próximamente la generación se incrementará a 60 megavatios, aunque no precisó una fecha.





Neira sostuvo que el Gobierno decidió habilitar parte de los 48 generadores de un proyecto que debía entregar 90 megavatios. Según su declaración, la infraestructura había quedado abandonada.





El secretario acusó a ATM de entregar motores descompuestos e incompatibles con la red eléctrica ecuatoriana. Afirmó que los incumplimientos ocasionaron perjuicios económicos al Estado y limitaron la generación de energía.





Neira detalló tres acciones legales relacionadas con la ejecución del contrato. La primera es una denuncia penal presentada por CELEC por presunta delincuencia organizada, ante la posible existencia de una estructura coordinada con ATM.





También mencionó un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal por presunto peculado y el proceso de arbitraje en la Cámara de Comercio de Quito. Según el funcionario, el laudo arbitral se espera en las próximas semanas.





CELEC contrató a ATM el 9 de agosto de 2024 para construir la central termoeléctrica Esmeraldas III por USD 89,9 millones y desembolsó USD 71,4 millones, equivalentes al 80 % del contrato. El 30 de septiembre, Neira anunció que, tras la terminación unilateral, CELEC recuperó USD 4.496.539,35 mediante el cobro de la póliza de garantía a Seguros Interoceánica. Según el funcionario, los recursos fueron acreditados en la cuenta de la empresa pública en el Banco del Pacífico.



