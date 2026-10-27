Nataly Morillo niega injerencia judicial y afirma que las investigaciones no pueden detenerse por las elecciones

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, negó que el Ejecutivo intervenga en asuntos judiciales o persiga a la oposición. Al ser consultada sobre los casos de Luisa González y los municipios de Cuenca y Quito, sostuvo que las investigaciones de la Fiscalía no pueden paralizarse por el proceso electoral.





Morillo explicó que el Ejecutivo dispone de información de entidades bajo su administración, como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que entrega a la Fiscalía para investigar presuntos delitos.





«Nosotros no estamos metiéndonos en ningún tema de la Función Judicial. Nosotros respetamos y más bien nosotros lo que pedimos es transparencia y nosotros pedimos celeridad», dijo.





Sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa acerca de un supuesto financiamiento criminal a la oposición, la ministra afirmó que existen investigaciones y elementos que se darán a conocer. No identificó a las personas a las que se refería y sostuvo que hay mafias vinculadas con actores políticos.





Morillo también acusó a algunas autoridades locales de incumplir la preparación ante las lluvias por «revanchismo político». Mencionó a la Prefectura de Los Ríos y al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a quien calificó de «inepto» e «incompetente».





La ministra afirmó que el plan de Quito fue enviado a corregir y sostuvo que el Gobierno ha atendido a habitantes afectados en sectores como La Lucha de los Pobres y Chillogallo. Además, anunció una reunión del COE Nacional para este 27 de octubre, al mediodía, en Samborondón, para evaluar las afectaciones.





En materia energética, Morillo negó que exista una crisis eléctrica, pese a las desconexiones industriales planteadas durante la conversación. Defendió el pedido de autogeneración a las industrias y afirmó que el objetivo es evitar cortes en hogares, escuelas y hospitales.





La funcionaria añadió que el Gobierno revisa un posible reconocimiento tributario para las empresas que han contribuido con generación propia y reiteró que no habrá apagones para los hogares.