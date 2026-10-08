Nataly Morillo asegura que las elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, aseguró que las elecciones seccionales se realizarán el 29 de noviembre y que se trabaja para garantizar el sufragio ante las posibles afectaciones del fenómeno de El Niño.





Consultada sobre si el proceso podría aplazarse en alguna provincia o cantón, respondió: “Lo que nosotros garantizamos es que todos van a poder tener este derecho de sufragar”. Añadió que se analiza dónde reubicar los recintos que no puedan abrir.





Morillo afirmó que los gobernadores coordinan con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar la participación de los electores. También mencionó el trabajo con el Ministerio de Educación para mantener habilitados los recintos y sostuvo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con generadores.





La ministra dijo que el Gobierno solicitó a alcaldes y prefectos planes de contingencia para afrontar El Niño y que estas acciones también buscan garantizar el proceso electoral.





Sus declaraciones se produjeron después de que José Cabrera, presidente del CNE, planteara un posible aplazamiento en sectores afectados por una catástrofe. Explicó que existen recintos alternativos, pero que, si la emergencia compromete a todo un sector, las votaciones podrían realizarse en diciembre, enero o febrero.





Cabrera sostuvo que el Código de la Democracia permite suspender o aplazar elecciones por fuerza mayor y recordó que las autoridades electas deben posesionarse el 14 de mayo.





Sobre los cuestionamientos por la exclusión de candidatos, Morillo afirmó que cada institución es responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos y que el Gobierno respeta la independencia de funciones. Sostuvo que las organizaciones políticas deben revisar sus propios reglamentos antes de presentar candidaturas y rechazó que se responsabilice al Ejecutivo por esos incumplimientos.





Consultada sobre el uso de programas sociales y de la estructura estatal para favorecer a candidatos, respondió que el Gobierno trabaja durante todo el año y que los recorridos del presidente y los ministros se realizan desde el inicio de la administración.





Respecto a Jóvenes en Acción, Morillo afirmó que 700.000 jóvenes participarán en el programa y que 200.000 estarán destinados al área de gestión de riesgos. Defendió la iniciativa frente a los cuestionamientos por su coincidencia con las elecciones y sostuvo que busca facilitar la formación y la experiencia necesarias para acceder al primer empleo.





Explicó que los participantes vinculados a la atención de emergencias serán capacitados por personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Entre sus actividades mencionó el apoyo en labores de mantenimiento y en la distribución de ayuda humanitaria.





La ministra también afirmó que alrededor de 20 alcaldías aún no habían presentado sus planes de contingencia. Añadió que otros municipios entregaron documentos que debieron ser devueltos por la Secretaría de Gestión de Riesgos para su corrección.





Morillo cuestionó al Municipio de Quito por las inundaciones registradas el domingo. Afirmó que se había solicitado con anticipación la limpieza y el mantenimiento de alcantarillas y sistemas de descarga pluvial, pero que esas tareas no se realizaron.





También criticó el gasto de USD 9,9 millones en Quitopía y sostuvo que Quito necesita obras planificadas y bien ejecutadas. Acusó a la Alcaldía de utilizar la inauguración con fines de campaña electoral y de movilizar a funcionarios municipales para el acto.





Sobre Guayaquil, informó que se reunió con la Junta Cívica y que acordaron trabajar conjuntamente. Consultada por la participación del Municipio, afirmó que la Alcaldía no asistió a una reunión realizada aproximadamente un mes antes, a la que se había invitado a gobiernos municipales y provinciales para coordinar la prevención ante El Niño.