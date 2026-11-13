Nájera cuestiona visitas de consejeros del CNE a Carondelet y dice que están "arrodillados al poder"

Elena Nájera, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionó las visitas de integrantes del organismo a Carondelet. «No dejan de ir a Carondelet. El día viernes de la semana pasada han ido a Carondelet. Entonces, ¿a qué, por favor, a qué?», dijo durante una entrevista.





Nájera expresó preocupación por lo que describió como consejeros «arrodillados al poder» y sostuvo que debería existir temor a que se investigue lo que ocurre dentro del CNE. También afirmó que siente miedo por las denuncias que ha hecho, pero dijo que no dejará de defender sus criterios jurídicos.





La consejera aclaró que haber votado por José Cabrera no significa que respaldará todas sus decisiones. Aseguró que le dio 30 días para comprobar si habrá un cambio en el organismo. Nájera dijo que esperaba que el nuevo consejero entregara información que, según ella, antes se mantenía bajo reserva.





Entre los casos que cuestionó está el de una candidata a la Alcaldía de Esmeraldas que habría entregado un regalo a una niña. Nájera afirmó que pidió a la Dirección Jurídica información sobre la presentación de una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero que hasta la entrevista no había recibido respuesta. También cuestionó que el CNE no investigue otras posibles infracciones de campaña.





Nájera criticó además el adelanto del calendario electoral, que, afirmó, fue aprobado con cuatro votos. Relató que delegados de la Unión Europea preguntaron por las razones de esa decisión y por el periodo entre la elección, prevista para el 29 de noviembre, y la posesión de las autoridades, prevista para el 14 de mayo.





Sobre las elecciones y el fenómeno de El Niño, la consejera dijo que tampoco había recibido información suficiente acerca de los recintos que podrían resultar afectados. Afirmó que Gestión de Riesgos identificó 1.257 recintos con posibles afectaciones y que, luego de las inspecciones, 11 podrían ser reemplazados.