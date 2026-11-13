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EE.UU. anunció USD 55 millones para Ecuador y acordó acceso de la UAFE a tecnología de Palantir

El subsecretario estadounidense F. Cartwright Weiland visitó el país del 2 al 7 de noviembre. Durante su estadía también se entregó una lancha interceptora a la Armada y se renovó un acuerdo de cooperación policial.

Redacción de Ecuadorinmediato
bandera EEUU y Ecuador

Estados Unidos anunció en septiembre una asistencia de USD 55 millones para Ecuador. Según el Departamento de Estado, USD 45 millones se destinarán a combatir grupos narcoterroristas y USD 10 millones a acciones contra la minería ilegal de oro, la pesca no declarada, las finanzas ilícitas y el narcotráfico marítimo.


El anuncio fue parte de la agenda del subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, F. Cartwright Weiland, quien estuvo en Ecuador del 2 al 7 de noviembre.


En Quito, Weiland y funcionarios ecuatorianos firmaron un acuerdo para que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) acceda a herramientas de análisis de datos de la empresa estadounidense Palantir. El Departamento de Estado afirmó que estas herramientas permitirán analizar redes financieras ilícitas y apoyar investigaciones relacionadas con lavado de activos.


Durante la visita también se renovó un acuerdo de 2024 entre Weiland y el ministro del Interior, John Reimberg, para apoyar a la Policía ecuatoriana en la investigación de secuestros y extorsiones. El Gobierno estadounidense sostuvo que la unidad policial especializada, desde la firma del acuerdo, colaboró con la Embajada y el Consulado de ese país en el rescate de ocho ciudadanos estadounidenses.


En Galápagos, Weiland entregó a la Armada una lancha interceptora de 38 pies. El Departamento de Estado la identificó como la última de 14 embarcaciones proporcionadas por Estados Unidos a la Armada y a la Policía ecuatorianas.


Además, Weiland y el Ministerio del Interior suscribieron una declaración de intención para combatir el comercio ilícito de oro. El Gobierno estadounidense afirmó que esa actividad genera ingresos para grupos narcoterroristas.

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