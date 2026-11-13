Deudores afectados por El Niño podrán aplazar hasta 90 días el pago de sus créditos

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM) estableció las condiciones para que personas y negocios afectados por el fenómeno de El Niño puedan aplazar hasta 90 días el pago de sus cuotas de crédito. La medida rige desde el 8 de noviembre de 2026 y se aplicará de forma temporal y voluntaria.





Podrán solicitarla personas naturales o jurídicas cuya actividad económica, ingresos o capacidad de pago hayan resultado afectados. El diferimiento podrá cubrir una o varias operaciones de crédito en cada entidad financiera, pero cada cliente podrá acogerse una sola vez en esa institución.





El aplazamiento no generará intereses sobre las cuotas diferidas, intereses por mora, gastos de cobranza, multas, costos legales ni tarifas. Las cuotas aplazadas se trasladarán al final del cronograma de pagos.





El cliente deberá solicitar el diferimiento a su entidad financiera y aceptar por escrito las nuevas condiciones. La institución también podrá ofrecerlo a clientes afectados, pero requerirá su aceptación expresa. La medida no se aplicará automáticamente.





Los créditos mantendrán su calificación y las cuotas aplazadas no se considerarán vencidas. Además, las entidades financieras no podrán reducir las provisiones constituidas sobre esas operaciones como consecuencia del diferimiento.





La JPRFM evaluará durante el primer trimestre de 2027 si la medida continúa, de acuerdo con la evolución de las condiciones que motivaron su aplicación.