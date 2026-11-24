El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que reubicó cuatro recintos electorales en Guayas y Carchi por afectaciones climáticas.





En Milagro, la Escuela de Educación Básica 24 de Mayo funcionará en la Universidad Estatal de Milagro, primer bloque de contingencia. La Unidad Educativa 17 de Septiembre fue trasladada a esa universidad, en el segundo bloque de contingencia.





La Escuela de Educación Básica Dr. Alfredo Pérez Guerrero funcionará en la Unidad Educativa José María Velasco Ibarra, bloque de contingencia.





En el cantón Espejo, provincia del Carchi, la Unidad Educativa Libertad, anteriormente Colegio La Libertad, fue reubicada en la Unidad Educativa La Libertad, sede 2.





El CNE informó que la ciudadanía puede consultar su lugar de votación en el sitio web del organismo o en la aplicación móvil CNE App.



