El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó el 23 de noviembre la sexta revisión del acuerdo de 48 meses con Ecuador. La decisión permite un desembolso inmediato de DEG 280,5 millones, equivalentes a unos USD 377 millones. Con este giro, los desembolsos del programa suman alrededor de USD 4.000 millones.





El organismo también aprobó un nuevo acuerdo de 18 meses en el marco del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad, con acceso a DEG 523,275 millones, equivalentes a unos USD 703 millones. El FMI indicó que el acuerdo incluye reformas orientadas a reducir los riesgos externos del sector energético, disminuir la vulnerabilidad ante desastres naturales, fortalecer la gobernanza climática y promover el financiamiento sostenible. El primer desembolso dependerá de una primera revisión y del cumplimiento de las medidas acordadas.





El acuerdo vigente fue aprobado en mayo de 2024 y ampliado en julio de 2025. Su acceso total equivale a unos USD 5.000 millones, según el FMI.





El organismo proyecta que la economía ecuatoriana crecerá 2,7 % en 2026 y 2,5 % en 2027. También prevé una inflación promedio de 2 % para este año y de 2,1 % para 2027. El FMI indicó que los riesgos disminuyeron desde la revisión anterior, aunque siguen elevados ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de gran intensidad.





El FMI informó que Ecuador cumplió las metas cuantitativas de la sexta revisión y todas las metas indicativas, excepto una relacionada con atrasos internos con el sector privado. Según el organismo, esa meta no se alcanzó por un margen reducido, luego de identificar y reclasificar atrasos durante la reestructuración del sector público.



