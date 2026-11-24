Dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) cuestionaron el aumento del salario básico unificado (SBU), que pasará de USD 482 a USD 500 en 2027. Sostuvieron que el incremento de USD 18 se anunció sin un diálogo efectivo con sus organizaciones y rechazaron que se presente como un acuerdo de todos los trabajadores.





Luis Pozo, presidente encargado de la CEDOCUT y del FUT, afirmó que el Frente no autorizó a los representantes del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios a hablar en su nombre. Dijo que el FUT no forma parte de ese organismo y denunció que el Gobierno lo excluyó de la representación sindical. La organización pidió que se publiquen las propuestas, las actas y los fundamentos técnicos del proceso salarial.





El FUT también exigió un incremento general de sueldos y salarios, la derogatoria del Acuerdo Ministerial 054, que, según sus dirigentes, mantiene congeladas las remuneraciones del sector público, y una ruta verificable para acercar los ingresos al costo de las necesidades familiares. Además, pidió convocar a las comisiones sectoriales, fortalecer la inspección laboral y resolver trámites pendientes de organizaciones sindicales.





José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, dijo que la propuesta del FUT era elevar el SBU al costo de la canasta familiar vital. En la rueda de prensa la ubicó en alrededor de USD 610, mientras que los comunicados de la UNE, el FUT y la CEOSL la situaron en USD 607,98. Villavicencio también sostuvo que la canasta básica familiar llegó a USD 837,36 en octubre y que la diferencia con el salario anunciado era de USD 337,36. Aclaró que se trata de comparar el salario de una persona con el costo del hogar.





Villavicencio cuestionó la legalidad del anuncio y afirmó que, de acuerdo con las normas que citó, el Consejo debía realizar dos reuniones y, si no había consenso, el Ministerio del Trabajo debía fijar el salario en diciembre. Dijo que el FUT no reconoce a quienes actualmente representan a los trabajadores en el Consejo y que desconoce si ese organismo se reunió.





Marcela Arellano, presidenta de la CEOSL, afirmó que el aumento equivale a 60 centavos diarios y que el decreto incrementa únicamente el SBU, mientras otros salarios permanecen sin revisión. Según Arellano, alrededor de 3,5 millones de trabajadores no han recibido aumentos desde 2015 y unos 480.000 servidores públicos tampoco han tenido incrementos. La CEOSL sostuvo que el salario básico debe llegar al menos al costo de la canasta vital y pidió un incremento general, diálogo tripartito y la derogatoria del Acuerdo Ministerial 054.





Andrés Quishpe, presidente de la UNE, afirmó que más de 500.000 servidores públicos tienen sus salarios congelados desde hace 15 años. También dijo que la organización propuso destinar USD 2.000 millones de las reservas del Banco Central, que estimó en más de USD 13.000 millones, a la generación de empleo. La UNE sostuvo que el alza de USD 18 no representa un alivio frente a una canasta básica que supera los USD 800 y llamó a no votar por Daniel Noboa ni por los candidatos de ADN. La organización anunció movilizaciones en 23 provincias para el 10 de diciembre.