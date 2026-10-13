Municipio de Quito identifica 321 barrios vulnerables a inundaciones y movimientos en masa

El Municipio de Quito identificó 321 barrios vulnerables a inundaciones o movimientos en masa en 35 parroquias del Distrito Metropolitano. Gustavo Chiriboga, secretario general de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, afirmó que las acciones para afrontar la temporada lluviosa incluyen mantenimiento de quebradas, obras de mitigación, vigilancia meteorológica y atención de emergencias.





El Plan de Eventos Climáticos tiene un presupuesto de USD 55 millones. Según el balance municipal divulgado este 13 de octubre, las entidades participantes han ejecutado USD 43,7 millones.





Chiriboga indicó que se han realizado 1.463 intervenciones de limpieza y mantenimiento de ríos y quebradas, además de 357 mingas comunitarias y 1.038 intervenciones territoriales en las diez administraciones zonales.





La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) ha ejecutado USD 21,44 millones. Su gerente general, Galo Rivadeneira, explicó que USD 1,34 millones corresponden al mantenimiento preventivo, que incluye el monitoreo de 105 quebradas y la atención de 146 estructuras de captación.





En lo que va de 2026, la empresa ha efectuado 230 limpiezas preventivas y retirado 19.903 metros cúbicos de sedimentos, lodo, piedras y vegetación. Rivadeneira afirmó que la quebrada El Payaso se encuentra limpia y operativa.





Entre las obras en ejecución constan 5,6 kilómetros adicionales de colectores de alivio en Eloy Alfaro, Jorge Piedra, Habas Corral, Granados y Ponciano, con una inversión de USD 13 millones.





En la quebrada El Tejado se construyen diques transversales y se amplía la capacidad del cuenco de 3.000 a 20.000 metros cúbicos. La obra registra un avance del 82 % y una inversión de USD 2,9 millones. Los trabajos en el río Monjas y la protección de taludes representan otros USD 6,36 millones.





La directora de Gestión de Riesgos, Patricia Carrillo, explicó que el sistema de vigilancia cuenta con 214 puntos de monitoreo hidrometeorológico, de los cuales 39 tienen seguimiento en tiempo real, y seis sistemas de alerta temprana. La Sala de Situación permanece activa las 24 horas y reúne información del INAMHI, ECU 911 y las administraciones zonales.





En movilidad, la Agencia Metropolitana de Tránsito modificó los horarios y la distribución de su personal para reforzar el control ante las condiciones climáticas. Su director, Washington Martínez, indicó que la vigilancia comprende las avenidas Simón Bolívar y Mariscal Sucre, la Ruta Viva, los pasos deprimidos y los túneles, con 16 puntos priorizados en la ciudad.