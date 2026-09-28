Mujer fue secuestrada por tres hombres armados en Durán

Una mujer que trabaja como nutricionista en el Hospital del IESS de Durán fue secuestrada la mañana del viernes 25 de septiembre, en la ciudadela Ferroviaria.





La víctima se encontraba en un vehículo cuando un auto blanco se detuvo frente a ella. Tres hombres armados descendieron, amedrentaron al conductor y uno de ellos la sacó por la fuerza para subirla al otro automóvil.





El hecho ocurrió cerca de las 08:00 y quedó registrado por una cámara de seguridad del sector.



