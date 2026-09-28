Volver a la portada
Actualidad

Dos PPL se fugan del CRS Turi tras romper una ventana y descender con sábanas

Los internos estaban en una celda de mínima seguridad y cumplían procesos por narcotráfico y robo. Los policías que se encontraban de guardia quedaron a órdenes de la Fiscalía.

Redacción de Ecuadorinmediato
CRS Turi

Dos personas privadas de libertad se fugaron cerca de las 03:00 de este lunes del Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca, confirmó el coronel Julio Camacho.


Los internos compartían la celda 52, correspondiente al área de mínima seguridad. Uno estaba procesado por narcotráfico y el otro por robo.


Camacho explicó que, de acuerdo con la información recibida, los reos forzaron y rompieron una ventana de la celda y utilizaron sábanas como una cuerda para descender y escapar.


Tras conocerse la fuga, la Policía activó los protocolos de seguridad y desplegó unidades operativas, investigativas y de inteligencia, con apoyo de las Fuerzas Armadas. También se coordinó con otras provincias y se realizan búsquedas en sectores vinculados con los domicilios y familiares de los fugados.


Los policías que se encontraban de guardia al momento de la fuga fueron puestos a órdenes de la Fiscalía mientras se desarrollan las investigaciones.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Bernardo Cordovez es el nuevo ministro de Desarrollo Económico y ProductivoActualidad
28 sep 2026

Bernardo Cordovez es el nuevo ministro de Desarrollo Económico y Productivo

El presidente Daniel Noboa dio por terminadas las funciones de Sariha Belén Moya Angulo y designó a Bernardo Antonio Cordovez Cereceda al frente de esa cartera de Estado.

Leer más
John Reimberg afirma que Aquiles Alvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro por motivos de seguridadActualidad
28 sep 2026

John Reimberg afirma que Aquiles Alvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro por motivos de seguridad

El ministro del Interior sostuvo que existía una amenaza contra la vida del alcalde de Guayaquil y que esa fue la razón para llevarlo al centro penitenciario.

Leer más
Esposa e hija de alias ‘Fito’ fueron capturadas en ColombiaActualidad
27 sep 2026

Esposa e hija de alias ‘Fito’ fueron capturadas en Colombia

Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta fueron detenidas en Sabana de Torres, Santander. Ambas son requeridas por la justicia ecuatoriana por lavado de activos y serán trasladadas a la cárcel de La Roca, en Guayaquil.

Leer más