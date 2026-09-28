Dos PPL se fugan del CRS Turi tras romper una ventana y descender con sábanas

Dos personas privadas de libertad se fugaron cerca de las 03:00 de este lunes del Centro de Rehabilitación Social Turi, en Cuenca, confirmó el coronel Julio Camacho.





Los internos compartían la celda 52, correspondiente al área de mínima seguridad. Uno estaba procesado por narcotráfico y el otro por robo.





Camacho explicó que, de acuerdo con la información recibida, los reos forzaron y rompieron una ventana de la celda y utilizaron sábanas como una cuerda para descender y escapar.





Tras conocerse la fuga, la Policía activó los protocolos de seguridad y desplegó unidades operativas, investigativas y de inteligencia, con apoyo de las Fuerzas Armadas. También se coordinó con otras provincias y se realizan búsquedas en sectores vinculados con los domicilios y familiares de los fugados.





Los policías que se encontraban de guardia al momento de la fuga fueron puestos a órdenes de la Fiscalía mientras se desarrollan las investigaciones.



