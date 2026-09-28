Harold Burbano afirma que el diálogo entre el Gobierno y el Municipio de Quito “nunca existió”

Harold Burbano, candidato de ADN a la Alcaldía de Quito, afirmó que durante su paso por el Ministerio de Inclusión Económica y Social intentó articular servicios sociales con el Patronato San José, pero aseguró que las autoridades municipales le cerraron las puertas.





“Quise implementar servicios sociales con el Patronato de Quito y me cerraron las puertas”, sostuvo. Burbano señaló que recibió versiones de funcionarios municipales de que no existía interés en trabajar conjuntamente porque aquello podía representar capital político para el Gobierno.





A partir de esa experiencia, afirmó que el diálogo entre el Gobierno Nacional y el Municipio “nunca existió” y cuestionó el manejo político de la Alcaldía. “Se utiliza la Alcaldía de Quito como un ring político para poder sostener un proyecto propio”, declaró.





En materia de seguridad, Burbano sostuvo que todavía falta coordinación entre ambas administraciones. Aunque reconoció la reciente firma de un convenio para implementar el centro de control C5Q, planteó también la reapertura de Unidades de Policía Comunitaria (UPC) que permanecen cerradas en la capital.





El candidato también se refirió a sus contendores. Sobre Jorge Yunda afirmó que es “el candidato del caos”, mientras que de Wilson Merino cuestionó su respaldo previo a Pabel Muñoz. Respecto a la actual administración municipal, calificó su planificación como deficiente y sostuvo que ha priorizado un proyecto político por encima de la ciudad.





Burbano además calificó con 8,5 sobre 10 la gestión del presidente Daniel Noboa. Señaló que aún falta tiempo y mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, especialmente en seguridad y empleo.



