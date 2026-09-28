José Julio Neira vincula contratos de CELEC con una presunta red de desvío de fondos

El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, presentó información sobre el contrato adjudicado en 2023 al Consorcio AUTOTRAFO EC 2023 por USD 15,4 millones y lo relacionó con movimientos financieros que también aparecen en el caso Progen.





Entre los elementos expuestos consta una transferencia por USD 2,6 millones presentada por AUTOTRAFO a favor de Sieyuan Electric S.A. LLC. Dos años después, Sieyuan Electric Co. LTD. notificó a CELEC que esa entidad no tenía relación con la compañía, que la cuenta bancaria no le pertenecía y que la carta de instrucciones era falsificada.





Neira sostuvo que, a partir del rastreo de pagos, aparecen nombres y empresas vinculadas en ambos procesos, entre ellos Karla Saud Calero, Walter Manrique, INYCOFY y HINGELECT. En AUTOTRAFO se reportaron pagos indirectos por USD 84.000 a INYCOFY, USD 79.532 a HINGELECT y USD 710.949 vinculados a Saud y Manrique.





En el caso Progen, señaló transferencias por USD 3,75 millones a INYCOFY, USD 3,1 millones a Gestores Inmobiliarios Lightblue y USD 15,2 millones a Astrobryxa. Neira afirmó que la aparición de algunos de los mismos actores y compañías en ambos contratos forma parte de la línea presentada dentro del denominado “Caso Nudos”.





Finalmente, anunció que desde la Secretaría General de la Administración Pública se emprenderán acciones legales para determinar responsabilidades.



