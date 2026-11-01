Mónica Alemán cuestiona que la proforma 2027 se tramite en la Comisión de Desarrollo Económico
La legisladora sostiene que el análisis corresponde a la Comisión de Régimen Económico y criticó la convocatoria a nueve instituciones durante el feriado.
La legisladora Mónica Alemán cuestionó que la proforma presupuestaria de 2027 sea analizada por la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno. Sostuvo que, por competencia legal, su tratamiento corresponde a la Comisión de Régimen Económico.
“¿Si la Proforma Presupuestaria para el 2027 es tan buena, por qué quieren esconderla?”, escribió. También criticó que se convocara a nueve instituciones para comparecer el lunes 2 de noviembre, durante el feriado.
Las convocatorias que compartió incluyen a representantes de Desarrollo Económico, Administración Pública, Servicio de Rentas Internas, Salud, Interior y Defensa, además de organizaciones de municipios, prefecturas y gobiernos parroquiales.
Alemán difundió un extracto del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que asigna a la Comisión de Régimen Económico los asuntos de política macroeconómica en sus aspectos fiscales, presupuestarios y tributarios, entre otros.
La asambleísta también cuestionó lo que describió como deuda para pagar sueldos, ingresos inflados y venta de activos petroleros dentro de la propuesta.
El Gobierno presentó la proforma presupuestaria de 2027 a la Asamblea Nacional el 30 de octubre de 2026, por USD 50.213 millones. El Legislativo tiene 30 días para aprobarla u observarla; si no se pronuncia dentro de ese plazo, entrará en vigencia el documento remitido por el Ejecutivo.