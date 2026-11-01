Fuerzas Armadas aprehenden a 40 personas en Guayaquil durante el primer día del toque de queda

Las Fuerzas Armadas reportaron la aprehensión de 40 personas por incumplir la restricción de movilidad durante los operativos ejecutados la madrugada de este domingo 1 de noviembre en Guayaquil.









Los controles se desarrollaron en Pascuales, Nueva Prosperina, Florida, Modelo y Progreso. El reporte corresponde a las operaciones militares en esos sectores; hasta las 10:00, el Ministerio del Interior no había presentado un balance consolidado de las cinco provincias.









La Policía también instaló puntos de control en Guayaquil. En Portete participaron agentes de la Autoridad de Tránsito y Movilidad para verificar la circulación de vehículos durante el horario restringido.









El toque de queda rige del 1 al 10 de noviembre, entre las 00:00 y las 05:00, en Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas, conforme al Decreto Ejecutivo 519.









La disposición contempla excepciones por situaciones de necesidad o emergencia y garantiza la continuidad de los servicios públicos, la administración de justicia, los sectores estratégicos y las operaciones de atención a emergencias.



