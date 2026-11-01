Ataque con explosivos destruye la cabina de un camión de gas en Puerto Bolívar

Personas armadas atacaron con explosivos un camión repartidor de gas la mañana del sábado 31 de octubre de 2026 en Puerto Bolívar, Machala. La detonación destruyó la cabina del vehículo y provocó daños en las fachadas de viviendas cercanas.





El ataque ocurrió alrededor de las 09:30 en el barrio Autoridad Portuaria. Según el reporte policial, sujetos que se movilizaban en motocicletas interceptaron al conductor y lo obligaron a descender antes de colocar la carga explosiva.





El comandante de la Policía de El Oro, Remigio Albiño, confirmó que los cerca de 50 cilindros de gas transportados en el camión no explotaron. El atentado dejó únicamente daños materiales.





La Policía relacionó preliminarmente el ataque con una disputa territorial entre organizaciones delictivas. Agentes del Grupo de Intervención y Rescate recogieron indicios para determinar el tipo de explosivo utilizado.





Las autoridades activaron el Plan de Recompensas para recibir información que permita identificar a los responsables.