Ministerio de Educación prevé contratar a 1.000 profesionales más para los DECE

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, anunció que el Gobierno prevé contratar a 1.000 profesionales más para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) durante el último trimestre de 2026. Con esas incorporaciones, la cobertura de estos servicios superaría el 80% al finalizar el año.





Neira afirmó que, entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, se destinaron USD 25 millones al fortalecimiento de los DECE y se integraron cerca de 4.000 profesionales de educación, ciencias sociales, salud y bienestar. Añadió que la cobertura actual supera el 70%.





El funcionario sostuvo que el sistema educativo tenía un déficit superior al 71% de profesionales en estas áreas. Las contrataciones han beneficiado a más de 1,7 millones de estudiantes, de acuerdo con las cifras expuestas por Neira.





Los DECE brindan acompañamiento y orientación a estudiantes, además de participar en acciones de prevención, detección e intervención frente a situaciones que pueden afectar su bienestar.