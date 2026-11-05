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Ministerio de Educación prevé contratar a 1.000 profesionales más para los DECE

José Julio Neira afirmó que la cobertura de los Departamentos de Consejería Estudiantil superará el 80% al cierre de 2026.

Redacción de Ecuadorinmediato
Min educación

El secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, anunció que el Gobierno prevé contratar a 1.000 profesionales más para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) durante el último trimestre de 2026. Con esas incorporaciones, la cobertura de estos servicios superaría el 80% al finalizar el año.


Neira afirmó que, entre noviembre de 2024 y mayo de 2026, se destinaron USD 25 millones al fortalecimiento de los DECE y se integraron cerca de 4.000 profesionales de educación, ciencias sociales, salud y bienestar. Añadió que la cobertura actual supera el 70%.


El funcionario sostuvo que el sistema educativo tenía un déficit superior al 71% de profesionales en estas áreas. Las contrataciones han beneficiado a más de 1,7 millones de estudiantes, de acuerdo con las cifras expuestas por Neira.


Los DECE brindan acompañamiento y orientación a estudiantes, además de participar en acciones de prevención, detección e intervención frente a situaciones que pueden afectar su bienestar.

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