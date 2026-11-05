Familia Estrada denuncia que la detención busca frenar la candidatura de Jaime Estrada Bonilla

La familia Estrada Medranda, el movimiento Sí Podemos de Manabí y el equipo de campaña de Jaime Estrada Bonilla calificaron de “arbitraria e ilegal” la detención del candidato y de su hijo, exasambleísta por Manabí. El comunicado fue difundido el 4 de noviembre.





Los firmantes sostienen que la detención busca impedir el triunfo de Estrada Bonilla en las elecciones de Manta. Afirman que su candidatura tiene aceptación popular y aparece en las encuestas electorales, y acusan a sus adversarios políticos de recurrir a la difamación y a ataques contra su honra.





El pronunciamiento rechaza cualquier vínculo de Estrada Bonilla y Estrada Medranda con organizaciones delictivas o el narcotráfico. También afirma que el patrimonio de la familia es público, lícito y auditable, y reivindica su trayectoria y compromiso con Manta, Manabí y el país.





Reimberg anunció ayer la detención de cinco ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense. Dos de ellos, Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, fueron detenidos en Panamá. El ministro afirmó que los cinco tienen notificación roja de Interpol y son requeridos por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. También informó que quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los respectivos procesos de extradición.