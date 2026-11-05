Familia Estrada denuncia que la detención busca frenar la candidatura de Jaime Estrada Bonilla
El pronunciamiento rechaza la captura del candidato a la Alcaldía de Manta y de su hijo, Jaime Estrada Medranda. El ministro John Reimberg afirmó que ambos son requeridos por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
La familia Estrada Medranda, el movimiento Sí Podemos de Manabí y el equipo de campaña de Jaime Estrada Bonilla calificaron de “arbitraria e ilegal” la detención del candidato y de su hijo, exasambleísta por Manabí. El comunicado fue difundido el 4 de noviembre.
Los firmantes sostienen que la detención busca impedir el triunfo de Estrada Bonilla en las elecciones de Manta. Afirman que su candidatura tiene aceptación popular y aparece en las encuestas electorales, y acusan a sus adversarios políticos de recurrir a la difamación y a ataques contra su honra.
El pronunciamiento rechaza cualquier vínculo de Estrada Bonilla y Estrada Medranda con organizaciones delictivas o el narcotráfico. También afirma que el patrimonio de la familia es público, lícito y auditable, y reivindica su trayectoria y compromiso con Manta, Manabí y el país.
Reimberg anunció ayer la detención de cinco ecuatorianos requeridos por la justicia estadounidense. Dos de ellos, Jaime Estrada Bonilla y Jaime Estrada Medranda, fueron detenidos en Panamá. El ministro afirmó que los cinco tienen notificación roja de Interpol y son requeridos por Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico. También informó que quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los respectivos procesos de extradición.