Jacobo Bucaram y Jaime Estrada Medranda serán enviados a Estados Unidos
Los dos constan entre los cinco ecuatorianos detenidos en una operación coordinada entre Ecuador y Panamá. Todos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia de Estados Unidos. Jaime Estrada Medranda y Jaime Estrada Bonilla fueron detenidos en Panamá. En Guayaquil, la Policía aprehendió a Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.
Reimberg afirmó que los cinco registran notificación roja de Interpol y son requeridos por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.
La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con participación de la Policía Nacional, la DEA, el Gobierno de Estados Unidos e Interpol. Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos.