Jacobo Bucaram y Jaime Estrada Medranda serán enviados a Estados Unidos

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia de Estados Unidos. Jaime Estrada Medranda y Jaime Estrada Bonilla fueron detenidos en Panamá. En Guayaquil, la Policía aprehendió a Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.









Reimberg afirmó que los cinco registran notificación roja de Interpol y son requeridos por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.









La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con participación de la Policía Nacional, la DEA, el Gobierno de Estados Unidos e Interpol. Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos.



