Volver a la portada
Actualidad

Jacobo Bucaram y Jaime Estrada Medranda serán enviados a Estados Unidos

Los dos constan entre los cinco ecuatorianos detenidos en una operación coordinada entre Ecuador y Panamá. Todos son requeridos por la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

Redacción de Ecuadorinmediato
Detención

El ministro del Interior, John Reimberg, anunció la detención de cinco ciudadanos ecuatorianos requeridos por la justicia de Estados Unidos. Jaime Estrada Medranda y Jaime Estrada Bonilla fueron detenidos en Panamá. En Guayaquil, la Policía aprehendió a Jacobo Bucaram Pulley, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.



Reimberg afirmó que los cinco registran notificación roja de Interpol y son requeridos por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.



La operación fue coordinada entre Ecuador y Panamá, con participación de la Policía Nacional, la DEA, el Gobierno de Estados Unidos e Interpol. Los detenidos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los respectivos procesos de extradición hacia Estados Unidos.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe sobre la proforma presupuestaria de 2027Actualidad
4 nov 2026

Comisión de Desarrollo Económico aprobó informe sobre la proforma presupuestaria de 2027

El documento recomienda al Pleno aprobar un presupuesto de USD 50.213 millones. La comisión lo aprobó con ocho votos a favor y dos en contra.

Leer más
CDH e INREDH alertan sobre afectaciones a derechos políticos antes de las eleccionesActualidad
4 nov 2026

CDH e INREDH alertan sobre afectaciones a derechos políticos antes de las elecciones

Las organizaciones presentaron un informe sobre decisiones que, a su juicio, afectan a autoridades y candidaturas de oposición. Solicitaron a la CIDH convocar una mesa de trabajo antes del 29 de noviembre.

Leer más
COE anuncia bono para las personas que han perdido sus viviendas por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.Actualidad
4 nov 2026

COE anuncia bono para las personas que han perdido sus viviendas por lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño.

La ayuda tendría una asignación inicial de USD 8,5 millones y dependerá de una evaluación individual. Aduana deberá presentar un inventario de bienes que podrían entregarse gratuitamente a las familias damnificadas.

Leer más