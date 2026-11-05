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Luisa González llama a la unidad

La excandidata pidió al país alzar la voz por la libertad, la justicia y la democracia. Fue detenida el 22 de octubre en Canuto, Manabí, y permanece en prisión preventiva.

Redacción de Ecuadorinmediato
Luisa G.

Luisa González pidió unidad para defender la libertad, la justicia y la democracia. En su publicación, llamó a respaldar a quienes considera perseguidos políticos y a quienes reclaman justicia. También agradeció a las organizaciones y ciudadanos que sumaron esfuerzos en el hábeas corpus, al que calificó como “un paso fundamental en el camino hacia la libertad”.


González sostuvo que “la verdad siempre será verdad, aunque el poder intente silenciarla” y cerró su mensaje con un llamado a mantener la fe y la esperanza. 


La excandidata fue detenida la madrugada del 22 de octubre en Canuto, cantón Chone, durante un operativo relacionado con el caso Laberinto, en el que se investiga un presunto lavado de activos. Tras la audiencia de formulación de cargos, un juez dictó prisión preventiva en su contra. 


La Revolución Ciudadana, el Partido Socialista Ecuatoriano y Unidad Popular presentaron el hábeas corpus el 4 de noviembre ante la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo. González permanece en la cárcel de Riobamba.

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