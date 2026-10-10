Ministerio de Ambiente y Energía dispone cortes temporales de luz para industrias durante el feriado

El Ministerio de Ambiente y Energía informó este viernes 9 de octubre que dispuso la desconexión temporal del suministro eléctrico para industrias clasificadas en Alto Voltaje 1 y determinados usuarios industriales de media tensión. La institución sostuvo que la demanda energética de estos consumidores registró un incremento significativo durante el feriado.





La cartera explicó que las principales centrales hidroeléctricas enfrentan dificultades por las condiciones hidrológicas. A ello se suman problemas para abastecer de combustible a las barcazas de generación térmica debido al estado del mar.





El Ministerio afirmó que las restricciones buscan preservar la estabilidad del sistema eléctrico y priorizar el abastecimiento a los hogares ecuatorianos.





El comunicado no establece la duración de los cortes. La institución indicó que mantiene un monitoreo del sistema y que ajustará las medidas y restablecerá el servicio a los sectores afectados cuando las condiciones técnicas lo permitan.



