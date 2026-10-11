Metro de Quito niega que sus trabajos causaran la afectación eléctrica en la Whymper

El Metro de Quito negó que la afectación a la red eléctrica en el sector de la avenida Whymper correspondiera a trabajos de su institución. En un comunicado fechado el 6 de octubre, respondió a una publicación de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) sobre la causa de la interrupción del servicio.





La EEQ afirmó que maquinaria de obras del Metro dañó un cable tensor y provocó un cortocircuito. Informó que su personal realizó trabajos correctivos y restableció el suministro en la mayoría de los sectores afectados, mientras continuaban las reparaciones para recuperarlo en su totalidad.





Entre las zonas afectadas, la empresa incluyó las avenidas Francisco de Orellana y 6 de Diciembre, La Pradera, La Niña, Batán Bajo, La Paz, Alpallana y sus alrededores.





El Metro sostuvo que no ejecutaba trabajos de mantenimiento ni intervenciones en superficie en la Whymper. Precisó que los estudios geotécnicos para perfilar la ampliación del sistema en el tramo La Ofelia-Calderón concluyeron el lunes 5 de octubre.





La institución solicitó a la EEQ verificar la información difundida y publicar la aclaración correspondiente para evitar confusiones entre la ciudadanía.