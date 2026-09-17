Mercedes Caicedo niega eliminación de unidad anticorrupción y asegura que jueces aumentarán de 19 a 50

Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, negó que se haya eliminado la unidad especializada anticorrupción y afirmó que la decisión adoptada busca fortalecer esa materia mediante una redistribución de jueces y causas.





“Nosotros no hemos eliminado ninguna unidad. Lo que hacemos es optimizar recursos y fortalecer más bien a la unidad anticorrupción”, afirmó.





Caicedo señaló que actualmente existen 19 jueces en esa área, luego de que dos fueran destituidos, y aseguró que con la modificación se pasará a 50 magistrados.





Según explicó, la decisión consiste en una “supresión y modificación” que permitirá fusionar las competencias de la unidad anticorrupción con otras dependencias. Indicó que la unidad especializada manejaba alrededor de 480 causas, mientras que la unidad de Iñaquito registraba más de 5.000 causas activas.





“Lo que hacemos es fusionar para fortalecer las competencias de ambas y garantizar el acceso a justicia”, sostuvo.





La presidenta de la Judicatura reconoció que la medida puede generar cuestionamientos, pero atribuyó parte de las críticas a la desinformación y a personas que, según dijo, estarían hablando desde situaciones que las afectan directamente.





Caicedo aseguró que el Consejo de la Judicatura está dispuesto a entregar la información necesaria sobre la resolución y defendió que la decisión busca fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad.



