Daniel Salcedo acepta ser extraditado a Estados Unidos

Daniel Salcedo aceptó ser extraditado a Estados Unidos durante una audiencia de extradición pasiva realizada este miércoles 9 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia.





Al inicio de la diligencia, Salcedo y su defensa no aceptaron de inmediato la extradición porque no habían revisado completamente el expediente. Posteriormente, el juez ponente Marco Rodríguez Ruiz permitió una conversación privada entre Salcedo y su abogado.





Después de ese diálogo, Salcedo dio su consentimiento para ser extraditado. La Fiscalía General del Estado confirmó que la solicitud fue presentada por autoridades estadounidenses.





Salcedo es procesado en Ecuador dentro del caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio.





Su abogado, Renato Montero, señaló a Ecuavisa que Salcedo no tiene causas abiertas en Estados Unidos y que ha colaborado con ese país entregando información relacionada con delitos que allí se investigan.





Salcedo también registra condenas en Ecuador por fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada.

EN