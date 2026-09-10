Volver a la portada
Actualidad

Daniel Salcedo acepta ser extraditado a Estados Unidos

El procesado en el caso Magnicidio FV dio su consentimiento durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

Redacción de Ecuadorinmediato
Daniel Salcedo audiencia extradición

Daniel Salcedo aceptó ser extraditado a Estados Unidos durante una audiencia de extradición pasiva realizada este miércoles 9 de septiembre en la Corte Nacional de Justicia.


Al inicio de la diligencia, Salcedo y su defensa no aceptaron de inmediato la extradición porque no habían revisado completamente el expediente. Posteriormente, el juez ponente Marco Rodríguez Ruiz permitió una conversación privada entre Salcedo y su abogado.


Después de ese diálogo, Salcedo dio su consentimiento para ser extraditado. La Fiscalía General del Estado confirmó que la solicitud fue presentada por autoridades estadounidenses.


Salcedo es procesado en Ecuador dentro del caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato de Fernando Villavicencio.


Su abogado, Renato Montero, señaló a Ecuavisa que Salcedo no tiene causas abiertas en Estados Unidos y que ha colaborado con ese país entregando información relacionada con delitos que allí se investigan.


Salcedo también registra condenas en Ecuador por fraude procesal, lavado de activos, peculado y delincuencia organizada.

EN

Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de CayambeActualidad
11 sep 2026

Noboa anuncia adjudicación del nuevo Hospital de Cayambe

El presidente Daniel Noboa informó que fue adjudicada la construcción del nuevo Hospital de Cayambe, luego de más de seis años de anuncios sobre el proyecto.

Leer más
Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesículaActualidad
11 sep 2026

Defensa de Aquiles Alvarez advierte que podría perder por segunda vez fecha para operación de vesícula

Julio César Cueva cuestionó la demora en la integración de la sala que debe conocer un hábeas corpus presentado para coordinar la cirugía del alcalde de Guayaquil, prevista para el 15 de septiembre.

Leer más
Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica deActualidad
11 sep 2026

Organizaciones de Cuenca exigen al presidente Noboa cancelar concesiones mineras en zonas de recarga hídrica de

Una carta abierta plantea cinco pedidos al mandatario, entre ellos la cancelación definitiva de las concesiones del proyecto Loma Larga–Quimsacocha y acciones frente a la minería ilegal.

Leer más