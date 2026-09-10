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Fernando Bastias cuestiona traslado de pescadores de Manta a Galápagos

El defensor de derechos humanos afirmó que los tripulantes fueron interceptados en altamar y cuestionó el sustento utilizado para procesarlos.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fernando Bastias

Fernando Bastias denunció que pescadores de Manta, interceptados en altamar por militares estadounidenses, están siendo trasladados a Galápagos.


Bastias sostuvo que el traslado se realizaría para evitar que sus familiares expongan posibles irregularidades cometidas durante los operativos de la Armada y personal militar de Estados Unidos.


También cuestionó el proceso seguido contra los pescadores y afirmó que el único indicio presentado sería una publicación del Comando Sur en la que se menciona que existe información sobre el caso.


“¿Por qué no aportar esa información en la audiencia de formulación de cargos?”, cuestionó Bastias.


Además, criticó que, a su criterio, primero se haya procedido con las aprehensiones y posteriormente con la investigación.



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