John Reimberg afirma que embarcaciones destruidas por el Comando Sur eran utilizadas para abastecer operaciones del narcotráfico

Reimberg afirmó que las embarcaciones intervenidas eran utilizadas como “naves madres” para abastecer de combustible a otras lanchas que posteriormente continuaban su recorrido hacia aguas internacionales y Centroamérica.





“Dentro de las embarcaciones no había ni un pescadito. Lo que sí había son bidones de combustible en grandes cantidades”, dijo el ministro, quien agregó que este mecanismo forma parte de la logística del narcotráfico.





También mencionó una operación reciente de la Policía Nacional y la DEA en la que fueron interceptadas cinco embarcaciones. Según Reimberg, dos transportaban cuatro toneladas de cocaína y en las otras se encontraron 16 fusiles, 6.000 municiones y boyas con GPS.





El ministro sostuvo que las operaciones continuarán y aseguró que las embarcaciones dedicadas a faenas de pesca que no estén vinculadas con estructuras criminales pueden salir y regresar a los puertos con normalidad.

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