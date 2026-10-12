Mazar se ubica a 9,94 metros de su nivel mínimo de operación segura

El embalse de Mazar registró una cota de 2.124,94 metros sobre el nivel del mar a las 15h00 del 12 de octubre de 2026. Con ese valor, se encuentra a 9,94 metros del umbral de operación segura de 2.115 metros.





Durante la jornada, el nivel subió hasta 2.125,06 metros a las 08h00. Luego descendió hasta aproximadamente 2.124,83 metros al mediodía y se recuperó parcialmente durante la tarde.





El umbral de operación segura de 2.115 metros es distinto de la cota mínima de 2.098 metros indicada en la gráfica. Frente a esta última, la diferencia es de 26,94 metros.





El reservorio ha perdido casi seis metros desde el 1 de octubre. El sábado 10 se ubicó alrededor de los 2.127 metros y el domingo 11 descendió hasta los 2.125 metros. Durante la semana anterior recibió un caudal promedio de aproximadamente 25 metros cúbicos por segundo, frente a los 141 metros cúbicos para los que fue diseñado.





Mazar almacena agua que posteriormente abastece a las centrales Molino y Sopladora. Las tres conforman el complejo hidroeléctrico Paute Integral, con una potencia instalada conjunta de 1.757 megavatios. El domingo 11 de octubre aportaron el 56 % de la generación eléctrica nacional.





Las desconexiones industriales aplicadas durante el feriado no fueron suficientes para detener la caída de los embalses. Desde este lunes, las restricciones para los segmentos Alto Voltaje 1 y Medio Voltaje Industrial con demanda se amplían a tres días por semana.