Mazar alcanza su nivel más bajo del año y queda a 12 metros del mínimo de operación

El embalse de Mazar descendió a 2.127 metros sobre el nivel del mar el sábado 10 de octubre, su registro más bajo del año. Con esa cota, quedó a 12 metros del mínimo para operar de forma segura.





El nivel bajó de 2.132 metros el lunes a 2.130 el miércoles y 2.128 el viernes. El ingreso promedio de agua durante la semana fue de 25 metros cúbicos por segundo, frente a los 141 para los que fue diseñada la central.





Molino registró una cota de 1.978,58 metros a las 15:00 del sábado, a 3,58 metros de su mínimo. Ese día, Mazar, Molino y Sopladora permanecieron operativas.

A las condiciones hidrológicas se sumaron dificultades para abastecer de combustible a las barcazas por el estado del mar. El ministro de Energía, Juan Carlos Blum, afirmó que se encontró un puerto alternativo con apoyo de la Armada y aseguró que el suministro está garantizado.