Volver a la portada
Actualidad

María Paz Jervis deja la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción

La CIP informó que aceptó la renuncia de María Paz Jervis, quien estuvo cuatro años al frente del gremio. La exdirectiva agradeció a los afiliados y dio por concluida su etapa en la institución.

Redacción de Ecuadorinmediato
María Paz Jervis

María Paz Jervis dejó la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), cargo que ocupó durante los últimos cuatro años.


La Cámara informó que aceptó su renuncia y agradeció el trabajo y la dedicación mantenidos durante su gestión. La organización señaló además que continuará funcionando con carácter gremial e independiente.


Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial
·

‼️#URGENTE La Cámara de Industrias y Producción informó que aceptó la renuncia de María Paz Jervis a la Presidencia Ejecutiva de la entidad. El gremio agradeció su trabajo y dedicación durante su gestión y señaló que mantendrá su carácter independiente y continuará enfocado en Show more

Image
Ecuadorinmediato
Ecuadorinmediato
@ecuainm_oficial

‼️#URGENTE María Paz Jervis informó que concluyó su etapa como presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, cargo que ocupó durante cuatro años. En su mensaje agradeció a los afiliados y a quienes la acompañaron durante su gestión, y destacó el aprendizaje

Image
Reply
Read more on X


Jervis, por su parte, publicó un mensaje en el que dio por concluida su etapa al frente de la CIP y destacó los aprendizajes, desafíos y recorridos realizados por el país para conocer de cerca al sector productivo. También agradeció a los afiliados por la confianza depositada en ella.



Su salida se produce pocos días después de la conmemoración por los 90 años de la CIP. Durante ese acto, Jervis llamó a los empresarios a defender activamente la democracia y la libertad y afirmó: “Pocas veces en mi vida he visto a un sector empresarial con tanto miedo. No había sentido tanta desesperanza ni tanta resignación”.


Compartir:

Más de Ecuadorinmediato

CNE publica listado oficial de 65 candidatos para integrar el CPCCS en 2027Actualidad
28 sep 2026

CNE publica listado oficial de 65 candidatos para integrar el CPCCS en 2027

La nómina está conformada por 26 mujeres, 38 hombres y una candidata de la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

Leer más
Estados Unidos revoca visas a dos ecuatorianos, pero no revela sus nombresActualidad
28 sep 2026

Estados Unidos revoca visas a dos ecuatorianos, pero no revela sus nombres

La medida forma parte de una nueva política de restricciones para ciudadanos extranjeros señalados de socavar gobiernos democráticamente electos mediante corrupción o narcotráfico.

Leer más
Elena Nájera sobre gestión de José Cabrera en el CNE: “Es el mismo borracho con otro terno”Actualidad
28 sep 2026

Elena Nájera sobre gestión de José Cabrera en el CNE: “Es el mismo borracho con otro terno”

La consejera cuestionó que los vocales de la Junta Provincial Electoral de Manabí continúen en funciones y sostuvo que reciben directrices desde Quito. También criticó el manejo interno del organismo

Leer más