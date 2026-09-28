María Paz Jervis deja la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción

María Paz Jervis dejó la Presidencia Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP), cargo que ocupó durante los últimos cuatro años.





La Cámara informó que aceptó su renuncia y agradeció el trabajo y la dedicación mantenidos durante su gestión. La organización señaló además que continuará funcionando con carácter gremial e independiente.









Jervis, por su parte, publicó un mensaje en el que dio por concluida su etapa al frente de la CIP y destacó los aprendizajes, desafíos y recorridos realizados por el país para conocer de cerca al sector productivo. También agradeció a los afiliados por la confianza depositada en ella.









Su salida se produce pocos días después de la conmemoración por los 90 años de la CIP. Durante ese acto, Jervis llamó a los empresarios a defender activamente la democracia y la libertad y afirmó: “Pocas veces en mi vida he visto a un sector empresarial con tanto miedo. No había sentido tanta desesperanza ni tanta resignación”.



