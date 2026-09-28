Carolina Andrade renuncia a la Secretaría de Seguridad del Municipio de Quito
La funcionaria dejará el cargo el 30 de septiembre tras permanecer al frente de la entidad desde mayo de 2023. Señaló que su decisión responde a motivos personales y nuevos desafíos profesionales.
Carolina Andrade presentó su renuncia irrevocable como secretaria general de Seguridad y Gestión de Riesgos del Municipio de Quito, cargo que asumió al inicio de la administración de Pabel Muñoz.
En una carta dirigida al alcalde, explicó que permanecerá en funciones hasta el 30 de septiembre de 2026, cuando entregará su informe de gestión para completar el proceso de transición.
Tras su salida del Municipio, Andrade retomará actividades en un organismo regional brasileño, donde trabajará en temas relacionados con crimen organizado ambiental.
Durante su gestión, una de las acciones recientes fue la firma de un convenio con el Ministerio del Interior para la readecuación de 108 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en Quito.