Detienen a ciudadano por presunta vinculación con incendio forestal en la avenida Simón Bolívar

Un ciudadano fue detenido por su presunta vinculación con un incendio forestal registrado la tarde del 15 de septiembre en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Casa de la Selección, en Quito.





Según el Cuerpo de Bomberos, la emergencia fue reportada alrededor de las 19:05. Una alerta difundida en redes sociales permitió identificar a una persona en actitud sospechosa en las inmediaciones del sector donde se inició el fuego.









El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, explicó que en los últimos días se habían detectado pequeños incendios cerca de la avenida Simón Bolívar, por lo que se mantenían patrullajes en la zona. Añadió que, tras el reporte ciudadano, los equipos actuaron de manera inmediata y evitaron que las llamas se propagaran.





La Policía Nacional procedió con la aprehensión y el ciudadano fue trasladado a la Unidad de Flagrancia. El Cuerpo de Bomberos informó que su equipo jurídico presentará la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen los hechos y determinen responsabilidades.





Muñoz recalcó que se trata de una presunta participación y que será la Fiscalía la encargada de establecer si existe responsabilidad penal.





El alcalde también informó que durante este verano se han atendido 188 incendios forestales y que cerca de 1.200 hectáreas han resultado afectadas. Comparó esa superficie con aproximadamente 19 parques de La Carolina.





Además, pidió a la ciudadanía mantenerse alerta y reportar de inmediato al ECU 911 o al Cuerpo de Bomberos cualquier acción que pueda provocar un incendio forestal, especialmente mientras continúen las condiciones secas en la capital.



