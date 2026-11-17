Luisa González denunció que, durante el allanamiento de su vivienda en Canuto, un fiscal le notificó una orden judicial sin informarle qué caso se investigaba ni cuál era el supuesto delito. También afirmó que, después de esposarla, le pidieron posar para fotografías destinadas a redes sociales.





En un texto firmado por ella, González relató que llegó a Canuto la noche del miércoles 21 de octubre junto con su madre y su hijo. Sostuvo que, cuando estaban en sus habitaciones, los ladridos de sus perros y las luces del patio la alertaron de la presencia de hombres armados.





Según su relato, los agentes se dirigieron inicialmente hacia la casa de una prima. Ella y su madre les gritaron para indicarles dónde estaban, pero, afirmó, los policías intentaron romper la puerta pese a que les había dicho que iba a abrirla.





González aseguró que, una vez dentro, un fiscal le notificó la orden de allanamiento. “Sin decirme cuál era el caso, cuál era el supuesto delito, qué investigación era”, escribió.





Añadió que su hijo se despertó durante el operativo y que pudo abrazarlo antes de cambiarse de ropa por disposición de los agentes, quienes le informaron que sería detenida.





La excandidata presidencial sostuvo que luego fue llevada al patio y esposada. Afirmó que recibió la instrucción “póngase para la foto” y calificó el procedimiento como un “show montado para las redes”.



