Leonidas Iza solicitó al presidente de la CONAIE que pidiera a Diana Atamaint, expresidenta del Consejo Nacional Electoral, retirarse de la Asamblea Anual de la organización. Afirmó que representantes de algunos pueblos y nacionalidades no se sentían cómodos con su presencia.





El pedido se produjo durante su intervención, mientras entre el público se escuchaban consignas contra Daniel Noboa. Iza sostuvo que la asamblea debía discutir una posición política frente al avance del catastro minero.





También cuestionó lo que describió como una privatización del campo Sacha y el avance de la ronda petrolera Centro Sur de la Amazonía. Al referirse a esos temas, preguntó por qué estaba presente quien calificó como una “vocera oficial del gobierno”.





Atamaint respondió al dirigente: “Pero en este momento, señor Leonidas Iza, le aclaro que yo no estoy nombrada, no hay decreto ejecutivo que me nombre como tal”.





Iza añadió que tampoco habían permitido la presencia de autoridades del correísmo en el seno de la asamblea. Llamó a sostener la unidad de la CONAIE y a definir una posición política clara.





Finalmente, sostuvo que cualquier eventual medida de hecho contra el Gobierno debía planificarse con todas las estructuras de la organización y rechazó que los territorios indígenas quedaran bajo control de grandes transnacionales.