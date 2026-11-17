El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMHI, prevé lluvias fuertes en Isabela y Santa Cruz, en Galápagos, al final de la tarde de este martes 17 de noviembre de 2026. Para San Cristóbal se pronostican precipitaciones moderadas.





En Pichincha se esperan lluvias moderadas durante la mañana y la tarde en Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Rumiñahui y San Miguel de los Bancos. En Puerto Quito se prevén lloviznas.





En la Costa, el pronóstico contempla lluvias moderadas durante la tarde en sectores de Esmeraldas y Guayas. Al finalizar la tarde se esperan en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en Babahoyo, Buena Fe y Quevedo, en Los Ríos, y en El Carmen, Manga del Cura, Olmedo, Pichincha y Santa Ana, en Manabí. Para Guayaquil y diversas localidades de El Oro y Santa Elena se prevén lloviznas.





En la Sierra también se pronostican lluvias moderadas al final de la tarde en Guaranda y Las Naves, en Bolívar; Colta y Pallatanga, en Chimborazo; y Chaguarpamba, Olmedo, Paltas, Pindal y Puyango, en Loja. En sectores de las demás provincias andinas se esperan lloviznas.





En la Amazonía, las precipitaciones moderadas se concentrarán al final de la tarde en El Chaco, en Napo, y en Palanda y Zamora, en Zamora Chinchipe. También se prevén lloviznas en sectores de estas provincias, Morona Santiago, Pastaza y Sucumbíos.