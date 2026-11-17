La defensa de Aquiles Alvarez cuestionó la convocatoria a cinco jornadas consecutivas de audiencia en el caso Goleada, del 18 al 22 de noviembre, desde las 08:30. Sostuvo que inicialmente se había anunciado una reinstalación de un día para escuchar los argumentos de las defensas de los procesados que participan como candidatos.





En un comunicado, los abogados afirmaron que el juez había previsto escuchar primero los argumentos sobre una eventual suspensión y después resolver si la medida se aplicaría a todos los procesados o únicamente a los candidatos. Por ello, pidieron explicar por qué se estableció una agenda de cinco días antes de resolver esos planteamientos.





La defensa señaló que las jornadas coinciden con la etapa final de la campaña y con el debate electoral previsto para el domingo 22 de noviembre, una semana antes de las elecciones del 29. En ese contexto, mencionó la candidatura de Fiorella Ycaza, esposa de Alvarez, a la Alcaldía de Guayaquil.





Los abogados expresaron preocupación por posibles repercusiones electorales de las decisiones judiciales, particularmente si se dicta un llamamiento a juicio antes de los comicios. También solicitaron aclarar las implicaciones del calendario para los procesados que participan en la contienda.





El equipo de defensa exigió que el caso se tramite con criterios jurídicos y procesales, independencia e imparcialidad, sin interferencias ni condicionamientos derivados de la coyuntura electoral.



