La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) cuestionó el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la designación de autoridades de control. Sostuvo que los concursos opacos propician que las autoridades elegidas se pongan al servicio del poder y no enfrenten la corrupción.





La CNA citó los casos Manduriacu, Progen y Austral como ejemplos de lo que plantea. También calificó como antidemocrática la “estatización” de la sociedad civil por parte del CPCCS y afirmó que la ciudadanía no requiere intermediarios ni autorizaciones para ejercer la Contraloría Social.



