Luisa González relató que, al ingresar al Centro de Privación de Libertad de Riobamba, encontró a personal uniformado y del SNAI que, según dijo, la grababa y fotografiaba. Afirmó que le tenían preparado un uniforme naranja y que, después de ponérselo, le dijeron: “póngase para la foto”.





González sostuvo que la ropa no correspondía a su talla y tenía bordadas las iniciales “FM”. Dijo que la devolvió para que fuera entregada a su dueña. También cuestionó que la fotografiaran junto a dos policías armados dentro de la cárcel.





En su relato, señaló que pasó casi 24 horas sin dormir y que, después de llegar a su celda, una guía penitenciaria le alumbró el rostro con una linterna mientras dormía. Dijo que luego reclamó por ese hecho cuando volvió a ver a la funcionaria.





La excandidata afirmó que llevaba una semana sin hablar con su madre, sus hijos ni sus abogados. Según contó, recibió distintas respuestas sobre el servicio de cabinas telefónicas: que se solicitaba autorización al SNAI, que las iban a reubicar y que estaban en mantenimiento.





González aseguró que sus abogados pagaron para obtener un código de llamadas y notificaron por correo al centro penitenciario, tras lo cual, según su versión, el servicio se suspendió para todo el CPL de Chimborazo. La excandidata sostuvo que el centro permanecía incomunicado y que esa situación la dejaba vulnerable.



