Luisa González afirmó que su encarcelamiento y su traslado a Riobamba respondieron a decisiones de Daniel Noboa. En las partes cuatro, cinco y seis de su relato sobre la detención, sostuvo que el proceso en su contra tuvo motivaciones políticas y que la decisión judicial estaba tomada antes de la audiencia.





González relató que alrededor de las 14:00, mientras permanecía en el cuartel, pudo comunicarse con su madre y sus dos hijos. Según contó, les pidió mantenerse fuertes y prepararse para una eventual prisión preventiva. También acusó al mandatario de controlar la Fiscalía y a determinados jueces, y de buscar la humillación de sus adversarios políticos.





La excandidata señaló que aproximadamente a las 16:00 fue llevada a una unidad judicial, donde intentaron tomarle una versión sin que conociera de qué trataba el caso. Añadió que la audiencia de formulación de cargos fue declarada reservada, comenzó a las 23:00 del jueves 22 de octubre y terminó el viernes 23, sin acceso de público ni de medios de comunicación.





González cuestionó que una cadena nacional difundida a través de José Julio Neira se emitiera antes del inicio de la diligencia. Consideró ese hecho una señal de que el resultado estaba definido. Afirmó que la fiscal Belén Luna presentó argumentos sin pruebas y que el juez Harry Navarrete ordenó su encarcelamiento.





Sobre su destino penitenciario, indicó que solicitó al juez ser enviada a Quito, donde residen sus abogados y estudia su hijo menor. Sin embargo, fue trasladada al centro de privación de libertad femenino de Chimborazo N.º 3, en Riobamba, decisión que atribuyó a Noboa. Relató que, después del registro, la toma de huellas y la ficha médica, viajó en un avión del Estado a Quito, continuó hacia Latacunga y finalmente fue llevada por tierra a Riobamba.