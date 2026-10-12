Luis Fernando Molina pide información a Andrés Fantoni sobre el concurso para fiscal general

Luis Fernando Molina informó que presentó dos pedidos de información a Andrés Fantoni para obtener respuestas documentadas sobre el concurso para seleccionar al fiscal general. Según su publicación, la documentación debe entregarse en diez días.





Molina sostuvo que la Veeduría Ciudadana solicitó aplicar el artículo 75 del reglamento porque se habría excedido el plazo previsto para el concurso. También cuestionó las denuncias de irregularidades en las impugnaciones y la suspensión de una sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) cuando debía escuchar al coordinador de la veeduría.





Los requerimientos incluyen la aplicación de ese artículo, los plazos, las observaciones de la veeduría y las razones para suspender la sesión 039. Además, solicitó información sobre las descalificaciones, los cambios de puntajes y los criterios utilizados para resolver las impugnaciones.





Molina también pidió documentación sobre la contratación, seguridad y fallas de la plataforma tecnológica, el seguimiento de las calificaciones, las auditorías solicitadas y los informes remitidos a la Contraloría.





“El concurso para Fiscal General no puede manejarse a conveniencia política”, afirmó. Molina exigió a Fantoni responder con pruebas y cuestionó que se demande a los postulantes cumplir las reglas mientras, según sostuvo, quienes administran el proceso incumplen los plazos.





Tras las resoluciones de las impugnaciones del 6 de octubre, cinco de los 26 aspirantes continuaron en el concurso: Carlos Alarcón, Andrea Cazar, Mario Fonseca, Patricio Haro y Juan Guaño. Los postulantes descalificados podían apelar ante el Pleno del CPCCS dentro de los tres días posteriores a su notificación.



