Los Lobos y Los Choneros figuran entre los grupos criminales latinoamericanos con presencia en Europa, según The Guardian

Los Lobos y Los Choneros, de Ecuador, figuran entre los principales grupos criminales latinoamericanos con presencia en Europa mencionados en una investigación de The Guardian sobre la expansión de estas redes y el tráfico de cocaína.





Ambas organizaciones aparecen junto con el cartel de Sinaloa y el CJNG, de México; el PCC y el Comando Vermelho, de Brasil; el Clan del Golfo y facciones de las FARC, de Colombia; y el Tren de Aragua, de Venezuela.





La investigación se desarrolló durante cuatro meses y utilizó bases de datos e información de agencias policiales y de inteligencia, además de entrevistas con jueces, fiscales y expertos de ocho países. Sus hallazgos identifican organizaciones de distintos países latinoamericanos que operan en al menos 12 países europeos.





El reportaje describe una presencia que incluye intermediarios, miembros activos, células y redes operativas, además de alianzas con organizaciones mafiosas europeas. El texto compartido no precisa en qué países fueron identificados Los Lobos y Los Choneros ni detalla las actividades atribuidas específicamente a cada grupo ecuatoriano.





Las redes analizadas han consolidado su presencia en España, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Francia. También se han detectado actividades en Alemania, Rumania, Croacia y Eslovaquia, entre otros países. Estas ubicaciones corresponden al conjunto de organizaciones investigadas.





The Guardian relaciona esta expansión con el crecimiento del tráfico de cocaína hacia Europa. Entre 2014 y 2024, la cantidad incautada en el continente aumentó un 471 %, de acuerdo con los datos recogidos en el reportaje.





La investigación también recoge información de Europol según la cual, de 731 redes criminales más amenazantes que operan en Europa, 149 tienen conexiones con organizaciones latinoamericanas. De estas, 67 cuentan con miembros latinoamericanos y 22 están integradas principalmente por personas de la región.



