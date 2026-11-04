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Lluvias fuertes y tormentas se esperan en varias provincias hasta el 7 de noviembre

La advertencia meteorológica N.º 86 rige desde las 10:00 de este miércoles 4 de noviembre. Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y Santo Domingo están entre las zonas con mayor intensidad prevista.

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

El pronóstico contempla lluvias fuertes e intensas en el norte de Esmeraldas, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Manabí, Santa Elena y El Oro. También se prevén precipitaciones de mayor intensidad en las zonas occidentales de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar y Loja.



Las lluvias podrían causar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos, además de afectar las vías por agua estancada, caída de árboles o neblina. También existe riesgo de crecidas y desbordamientos en cuerpos de agua de las provincias bajo alerta.


La advertencia estará vigente hasta las 10:00 del sábado 7 de noviembre. Se mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y, si persisten las lluvias intensas, se evaluará emitir una nueva alerta.


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