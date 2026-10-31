COE reporta 443 familias afectadas por las lluvias en Manglaralto

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional reportó 443 familias afectadas por las inundaciones en siete comunidades de Manglaralto, Santa Elena. Dos Mangas registra 300 familias; Río Chico, 55; Río Blanco, 28; San Pedro, 20; Olón, 16; Las Núñez, 15; y Sinchal, nueve.









En el boletín del 30 de octubre, el COE informó que las instituciones mantienen acciones de asistencia humanitaria, atención de salud y evaluación de daños. En las comunidades afectadas se entregaron kits de ayuda y vestimenta; además, continúan los recorridos para identificar nuevas afectaciones.





El Ministerio de Salud reportó que 35 unidades de la provincia permanecen operativas y que equipos de respuesta rápida atendieron a familias afectadas por el desbordamiento del río Dos Mangas.









Por las inundaciones en las vías de acceso, 26 instituciones educativas de Manglaralto pasaron temporalmente a modalidad no presencial. En la vía E15, el Ministerio de Infraestructura habilitó un paso provisional para transporte pesado a la altura del puente Tapaila y reportó trabajos de reparación en el puente San José, cuya estructura, según la evaluación oficial, no presenta riesgo.









El boletín también reporta la entrega de 92 bombas de agua a productores de Daule y 57 a agricultores de Echeandía, además de kits de asistencia en Salitre, Santa Ana y Santiago de Méndez. En Santa Elena se realizan trabajos en una tubería de agua potable que abastece a cerca de 8.000 habitantes de varias comunas.



