Lluvia y granizo en Quito provocan acumulación de agua

Una fuerte lluvia acompañada de granizo y tormentas eléctricas se registró en Quito la tarde de este miércoles 7 de octubre de 2026. Las precipitaciones afectaron distintos sectores de la ciudad y llevaron a restringir la circulación en los túneles San Diego, San Juan y San Roque.





La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que las restricciones en los tres túneles se aplican en ambos sentidos. El transporte público del Corredor Sur-Occidental que circula de sur a norte será desviado por la calle Chimborazo.





La entidad también alertó sobre acumulación de agua en los cruces de 6 de Diciembre y Colón; Diego de Almagro y Orellana; Amazonas y Eloy Alfaro; Patria y 12 de Octubre; Amazonas y Atahualpa; y en el sector de Monjas. Además, reportó un cierre por inundación en el carril exclusivo del Trolebús, en Naciones Unidas y 10 de Agosto.





En la Simón Bolívar se reportó lluvia con granizo, mientras que en la avenida Maldonado se registraron semáforos fuera de funcionamiento.





Las cámaras del ECU 911 identificaron precipitaciones en puntos como la avenida 10 de Agosto y Naciones Unidas, Pichincha y Sucre, Reina Victoria y Colón, y Luis Cordero y Juan León Mera.





La Empresa Eléctrica Quito informó que sus equipos permanecen activos ante las lluvias y descargas atmosféricas registradas en distintos sectores.





El Cuerpo de Bomberos recomendó evitar cruzar calles inundadas y mantener despejados los desagües. El Inamhi había previsto para Pichincha lluvias dispersas durante la tarde y parte de la noche de este miércoles.



