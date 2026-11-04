Legislador Nanki Saant cuestiona acuerdo de inversión para el campo Sacha
El asambleísta afirmó que la participación de empresas extranjeras podría reducir los ingresos estatales y afectar la prioridad de contratación para trabajadores y empresas amazónicas.
Nanki Saant, asambleísta por Revolución Ciudadana, cuestionó el acuerdo relacionado con el campo Sacha. Afirmó que la participación de capital extranjero podría reducir los recursos que recibe el Estado y afectar la aplicación de la Ley Amazónica, que establece prioridad para el talento humano y las empresas de la región.
El 2 de noviembre de 2026, Ecuador suscribió un acuerdo marco con Emiratos Árabes Unidos, la petrolera estatal ADNOC y empresas internacionales para impulsar inversiones en el sector hidrocarburífero. El acuerdo establece una cooperación para atraer inversiones y mejorar la producción de Sacha. Petroecuador mantendría la operación del campo y la propiedad estatal del petróleo, mientras se negocian las condiciones específicas del contrato.
Saant sostuvo que el Bloque ha alertado sobre el tema y que mantiene conversaciones con habitantes de la Amazonía que se sienten afectados. Advirtió que, a su criterio, una reducción de los ingresos estatales tendría consecuencias en los recursos destinados a salud, educación, vivienda, vialidad y seguridad.