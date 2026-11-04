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INOCAR prevé oleaje moderado a agitado en la costa ecuatoriana hasta el 6 de noviembre

El pronóstico incluye el ingreso de olas de largo periodo. En Galápagos se esperan alturas máximas de hasta 2 metros.

Redacción de Ecuadorinmediato
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El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada prevé que entre el 4 y el 6 de noviembre llegue oleaje predominante del suroeste del Pacífico a las costas continental e insular de Ecuador. Durante esos días, el estado del mar será moderado a agitado, con periodos de 18 segundos en el continente y 19 en Galápagos.


En la costa continental, las olas podrían alcanzar una altura máxima de 1,90 metros en Santa Elena y Guayas, 1,60 en Manabí, 1,30 en Esmeraldas y 1 metro en El Oro. En Galápagos, la altura máxima prevista es de 2 metros al sur de las islas.


El INOCAR recomienda extremar precauciones, pues las olas pueden romper con mayor fuerza y generar corrientes de resaca. También exhorta a la ciudadanía y a los navegantes a mantenerse informados por los canales oficiales.

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