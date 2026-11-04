Correa denuncia que buscarán otro pretexto para suspender a Revolución Ciudadana

Rafael Correa sostuvo que la suspensión de nueve meses de Revolución Ciudadana terminará el 4 de diciembre y que, desde esa fecha, el movimiento podrá volver a actuar oficialmente. Sin embargo, afirmó que sus adversarios buscarán otro motivo para suspenderlo. “Otra indagación previa, otra llamada por teléfono y otra suspensión”, dijo.





El expresidente cuestionó la detención de Luisa González y afirmó que se realizó sin debido proceso. Dijo que habló con ella durante las horas que permaneció detenida en el cuartel Modelo de Guayaquil y que está en contacto con sus abogados. Correa relacionó la detención con la promoción del voto nulo en Manabí, después de que la candidatura de González a la Prefectura fuera descalificada; esa relación corresponde a su interpretación.





Sobre las elecciones seccionales, Correa afirmó que Revolución Ciudadana solo pudo presentar cerca del 40% de las candidaturas que buscaba inscribir. Dijo que el movimiento no tendrá candidato a prefecto en Manabí y que en Pichincha participará en Cayambe, Mejía, Rumiñahui y Quito. Añadió que Pabel Muñoz buscará la reelección en la capital y que Alessandro Tonello será candidato a prefecto de Pichincha.





Correa también cuestionó el debate del Presupuesto General del Estado para 2027 durante el feriado y la propuesta de reformar el COOTAD sobre la ausencia temporal del alcalde de Quito. Afirmó que la Asamblea no tiene competencia para fiscalizar municipios y sostuvo que estas iniciativas forman parte de una persecución contra autoridades locales opositoras.





Al referirse a las inundaciones en Guayaquil y Galápagos, expresó su solidaridad con las personas afectadas y dijo que el impacto de las lluvias podía mitigarse con planificación y recursos para los municipios. Según Correa, los gobiernos locales no recibieron fondos para prepararse ante el fenómeno de El Niño.





Durante la conversación, el expresidente comparó la gestión de su gobierno en emergencias, energía, salud y educación con la situación actual. Aseguró que durante su administración se prepararon albergues ante el fenómeno de El Niño y se restableció el servicio eléctrico tras el terremoto de 2016. También sostuvo que las dificultades actuales en medicinas, libros, energía y carreteras tienen causas políticas y están relacionadas con la estructura de poder del país.





Correa planteó que una Asamblea Constituyente podría ser una vía para reorganizar el Estado y propuso revisar las elecciones seccionales. Dijo que espera una derrota del Gobierno en esos comicios, aunque expresó preocupación por la posibilidad de que no se respete la voluntad popular.