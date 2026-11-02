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INAMHI prevé lluvias muy fuertes en la Costa y Galápagos hasta el 4 de noviembre

El pronóstico también contempla tormentas, ráfagas de viento y riesgo de crecidas y desbordamientos. Su vigencia comenzó a las 16:00 del 1 de noviembre y se extiende hasta las 10:00 del miércoles 4

Redacción de Ecuadorinmediato
Fenómeno de El Niño

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) prevé precipitaciones muy fuertes y críticas en Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena. En Galápagos también se esperan eventos muy fuertes en gran parte de las islas.



En la región Interandina, las lluvias tendrán mayor intensidad en Pichincha, Bolívar, Loja y las zonas occidentales de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Cañar y Azuay.



Para la Amazonía, el organismo pronostica eventos ocasionales de moderada intensidad en Sucumbíos, Napo y las estribaciones de la cordillera de Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.



El INAMHI informó que existe riesgo de crecidas y desbordamientos de cuerpos de agua en Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Los Ríos, El Oro y la cordillera occidental de Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja.



Las precipitaciones podrían causar acumulación de agua en viviendas, negocios y caminos. Las condiciones viales también podrían verse afectadas por agua estancada, caída de árboles y niebla. Durante las tormentas se prevén descargas eléctricas y ráfagas de viento fuerte.



El organismo actualizará la información el miércoles 4 de noviembre debido a la continuidad prevista de lluvias intensas en las mismas regiones.

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