Karla Saud y José Manrique sustentan pedido de asilo en España con denuncia por amenazas

Los abogados de Karla Saud y José Manrique, propietarios de la empresa Astrobryxa, entregaron ante un tribunal de Florida documentación relacionada con la solicitud de asilo que ambos tramitan en España, donde permanecen a la espera de una fecha para la audiencia.





Saud y Manrique sostienen que el litigio comercial relacionado con Progen derivó en una persecución política por parte del Gobierno ecuatoriano y que su seguridad estaría en riesgo. Como parte de su solicitud, incorporaron una denuncia presentada ante la Fiscalía de Ecuador el 1 de abril, antes del inicio del proceso penal en el país y mientras se desarrollaba la disputa entre Progen y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) en Estados Unidos.





Según esa denuncia, Manrique recibió los días 26 y 27 de marzo mensajes de WhatsApp con fotografías de su vehículo, de sus hijos y de él junto a Karla Saud. También habría recibido una captura de una lista de funcionarios del Gobierno que fue presentada dentro del litigio en Florida.





En los mensajes constan amenazas de muerte, advertencias de que estaban siendo vigilados y referencias a posibles acciones judiciales y de violencia en su contra. La denuncia fue presentada en la Fiscalía de Samborondón por el delito de intimidación.





La defensa de Saud y Manrique también entregó más de 800 páginas que incluyen publicaciones de prensa sobre el caso Progen y pronunciamientos de organismos internacionales relacionados con derechos humanos y la situación carcelaria en Ecuador.





Con esta documentación, ambos buscan sustentar su solicitud de protección internacional en España y frenar una eventual extradición.





Karla Saud fue detenida el 9 de julio en el aeropuerto de Madrid por una alerta roja de Interpol. Al día siguiente obtuvo libertad provisional y quedó sujeta a medidas como presentación periódica ante la autoridad, prohibición de salir de España y entrega de su pasaporte, mientras se resuelve su situación.



