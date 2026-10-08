Jueza declara inocentes a 32 pescadores de barcos hundidos por Estados Unidos

Una jueza declaró inocentes este miércoles 7 de octubre a 32 tripulantes de dos embarcaciones ecuatorianas destruidas por fuerzas estadounidenses en el Pacífico. Los pescadores habían sido procesados por presunta asociación ilícita tras señalamientos de una supuesta colaboración con el narcotráfico.





El fallo corresponde a ocho tripulantes del Conquista II y 24 del María Candelaria. Juan Alvia, abogado de los procesados, afirmó que la Fiscalía no logró demostrar que sus representados hubieran cometido un delito.





El Conquista II fue interceptado el 2 de septiembre y el María Candelaria el 5 de septiembre. Las fuerzas estadounidenses retiraron a sus tripulantes y posteriormente destruyeron las embarcaciones. El Comando Sur sostuvo que funcionaban como estaciones flotantes de abastecimiento de combustible para lanchas vinculadas al narcotráfico y las relacionó con Los Choneros. Los pescadores y sus defensas rechazaron esas acusaciones.





Durante el juicio, Alvia sostuvo que la Fiscalía no presentó informes estadounidenses sobre investigaciones de narcotráfico o tráfico de combustibles que involucraran a sus clientes. Los procesados enfrentaron la causa en libertad, con presentación periódica y prohibición de salir del país.





Este es el primero de tres juicios contra 88 tripulantes de cinco barcos destruidos que llega a sentencia. Otro proceso, contra 46 personas, está previsto para el jueves 8 de octubre; el tercero, contra diez tripulantes, fue aplazado hasta el 20 de octubre.





La defensa informó que los pescadores analizarán si solicitan una investigación por la destrucción de sus embarcaciones y las circunstancias de su retención antes de ser entregados a las autoridades ecuatorianas.

Como antecedente, Human Rights Watch pidió el 2 de octubre a Ecuador y Estados Unidos revelar la base legal de estas operaciones marítimas e investigar las denuncias de abusos de algunos tripulantes. La organización sostuvo que, tras revisar documentación judicial y policial de varios casos, no encontró referencias a droga, combustible o carga que respaldaran las acusaciones contra algunos de los pescadores.